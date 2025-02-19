Эрмек Маркабаев назначен вице-президентом Ассоциации футзала Кыргызстана

Сегодня, 19 февраля, Эрмек Карасаевич Маркабаев был назначен вице-президентом Ассоциации футзала Кыргызской Республики.

Официальная церемония назначения состоялась в офисе Кыргызского футбольного союза (КФС), где генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков и президент Ассоциации футзала Кыргызской Республики Нурдин Букуев поздравили нового вице-президента с вступлением в должность.

Ожидается, что приход Эрмека Маркабаева на этот пост внесёт значительный вклад в развитие футзала в стране. Под его руководством кыргызский футзал сможет добиться новых успехов и занять более высокие позиции на международной арене.

Дополнительная информация:

Футзал становится всё более популярным видом спорта в Кыргызстане. В последние годы на национальном и клубном уровне были достигнуты значимые успехи, а сборная Кыргызстана по футзалу уже зарекомендовала себя как серьёзный конкурент на международной арене.