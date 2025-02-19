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Год руководства Ташиева в КФС: итоги и достижения

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня исполнился ровно год с момента избрания Камчыбека Кыдыршаевича Ташиева президентом Кыргызского футбольного союза (КФС). Он был единогласно утвержден на внеочередном конгрессе 19 февраля 2024 года, а его срок полномочий продлится до апреля 2026 года.

За этот год под руководством Ташиева кыргызский футбол сделал несколько значительных шагов вперед. Одним из ключевых событий стало его участие в подготовке спортсменов к летним Олимпийским играм в Париже 2024 года. В июне прошлого года он встретился с олимпийцами и пожелал им успехов на международной арене.

В ноябре 2024 года Ташиев посетил Ноокатский район, где принял участие в открытии новых спортивных объектов. В рамках визита он провел символическую тренировку с юными футболистами, подчеркнув важность развития молодежного футбола в Кыргызстане. Реализация этих проектов стала возможной благодаря поддержке Кыргызского футбольного союза и привлеченных спонсоров.

За прошедший год руководство Ташиева отметилось не только организацией крупных мероприятий, но и активной работой по улучшению инфраструктуры и условий для развития футбола в стране. КФС продолжает работать над новыми инициативами, направленными на поддержку национального футбола и укрепление позиций Кыргызстана на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/443129
Теги:
Камчыбек Ташиев, футбол, Кыргызстан
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