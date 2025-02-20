Интервью с футболистом Бектуром Амангелдиевым

Бектур Амангелдиев начал свою футбольную карьеру в клубе "Динамо-Манас". В 2016 году он перешел в "Абдыш-Ата Кант II". Проведя два года в команде, он сменил клуб и отправился в "Ильбирс Бишкек". В следующем году полузащитник присоединился к "Каганату". В январе 2022 года игрок заключил контракт с ФБ "Дордой".

До 2022 года Амангелдиев сыграл 37 матчей в Высшей лиге Кыргызстана, забив 2 гола. Несмотря на основную позицию полузащитника, 23-летний футболист также может играть в центре обороны.

Бектур, расскажите, как начался ваш путь в футболе?

Футболом я занимаюсь с 9 лет, с тех пор как мой отец привел меня на стадион футбольного центра Федерации футбола Кыргызстана. Именно он вдохновил меня стать профессиональным футболистом. Одним из моих первых тренеров был Букуев Нурлан Сагынович, от которого я получил важные знания и ценный опыт в детском и юношеском футболе.

Какие трудности вам пришлось преодолевать на пути к профессиональному футболу?

Основная сложность в начале пути - это нехватка инфраструктуры: недостаточные условия для тренировок и ограниченное количество качественных полей. Тем не менее, несмотря на эти трудности, я всегда стремился к развитию и использовал любые возможности для роста.

Были ли у вас футбольные кумиры?

Я не могу сказать, что у меня есть один конкретный кумир. Восхищаюсь многими игроками: у Криштиану Роналду меня впечатляют его работоспособность и самодисциплина, у Серхио Бускетса - его выдающееся владение мячом и тактическое мышление, а у Хаби Алонсо - мощный удар с обеих ног и точные передачи на дальние дистанции.

Вы играли за несколько клубов в Кыргызстане. Какие клубы стали для вас важными этапами?

Перед тем как уехать за границу, я выступал за несколько кыргызстанских клубов: "Алга", "Каганат", "Абдыш-Ата" и "Дордой". В каждом из них я получил бесценный опыт, который помог мне адаптироваться к более высоким уровням футбола.

Как прошел ваш переход в чемпионат Индии и как вы адаптировались к местному футболу?

Адаптация в Индии прошла очень хорошо. Команда "Раджастан Юнайтед" оказалась дружной, и все поддерживали друг друга. Дебютный матч я сыграл в Кубке Дюранда против клуба Индийской Суперлиги "Мохун Баган". В составе этого клуба тогда выступал Флорентин Погба, родной брат Поля Погба. Забив гол в ворота такого соперника, я испытал непередаваемые эмоции.

После Индии вы продолжили карьеру в Камбодже. Как вам местный чемпионат?

После успешного сезона в Индии я получил хорошее предложение из высшей лиги Камбоджи. Время, проведенное в Камбодже, я считаю одним из лучших этапов карьеры: отличные условия, качественные поля, высокая посещаемость матчей. В целом, чемпионаты Индии и Камбоджи схожи - в них много борьбы и хороший темп игры, а уровень футбола продолжает расти с каждым годом.

Как бы вы описали свой стиль игры?

Я играю на позиции опорного полузащитника и иногда центрального защитника. В большей степени я игрок оборонительного плана - сфокусирован на единоборствах, объеме работы и ударах. Но в любом случае моя задача - приносить максимальную пользу команде, вне зависимости от позиции на поле.

Как состоялся ваш вызов в национальную сборную Кыргызстана?

Я получил вызов в сборную Кыргызстана в марте 2024 года, когда выступал за "Нагаворлд" в Камбодже. Тогда команду тренировал словацкий специалист Штефан Таркович. Я прошел двухнедельный селекционный сбор, сыграл несколько товарищеских матчей, и тренер положительно оценил мою игру, включив меня в состав сборной. Для меня, как и для любого футболиста, огромная честь представлять свою страну на международной арене.

Где вы видите себя через 5 лет?

Честно говоря, трудно сказать, ведь на все воля Всевышнего. Самое главное - продолжать много работать, совершенствоваться и стремиться к выступлениям в более сильных чемпионатах, будь то в Азии или Европе.

Что бы вы посоветовали молодым футболистам, которые хотят построить профессиональную карьеру?

Быть дисциплинированными, постоянно тренироваться и развиваться. Если появляется возможность попробовать себя за границей, не стоит сомневаться - нужно принимать вызов и двигаться вперед. Откладывать и ждать чего-то лучшего - не вариант.

Есть ли у вас особая подготовка к матчам?

Все игры для меня важны, поэтому к каждому матчу я подхожу одинаково серьезно - как морально, так и физически.

Чем вы любите заниматься вне футбола?

Вне футбола я предпочитаю проводить время с семьей, помогать по дому, встречаться с друзьями и слушать музыку.

Кто ваш главный кумир в жизни?

Моя семья. Ради них я стараюсь становиться лучше каждый день.

Желаю тебе успехов в футбольной карьере - продолжай двигаться вперед!