Саудовская Аравия примет зимние Азиатские Игры-2029

Азиатский олимпийский совет официально объявил, что зимние Азиатские игры 2029 года пройдут в Саудовской Аравии, в футуристическом горном курорте "TROJENA", который строится в рамках грандиозного проекта NEOM. Это историческое событие станет первой зимней Олимпиадой в стране с жарким климатом и знаменует новый этап в развитии спорта на Ближнем Востоке.

Почему TROJENA?

"TROJENA" расположена в горах северо-запада Саудовской Аравии, где температура зимой естественным образом опускается до 0°C.

Проект включает искусственный снег, высокотехнологичные горнолыжные трассы, ультрасовременную инфраструктуру и экологичные решения.

Планируется проведение соревнований по горнолыжному спорту, сноуборду, хоккею, фигурному катанию и другим видам зимнего спорта.

Саудовская Аравия – новый центр зимнего спорта?

Строительство "TROJENA" уже идет полным ходом, и власти страны уверяют, что он станет уникальной ареной для зимнего спорта в регионе. Этот проект – часть глобальной стратегии Vision 2030, направленной на развитие туризма и спорта в королевстве.

Исторический момент для Азии

Впервые в истории зимние Азиатские игры пройдут в стране, где традиционно нет зимнего спорта.

Саудовская Аравия присоединяется к числу государств, способных организовывать крупнейшие международные спортивные события.