Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 91.14 - 92.14

Саудовская Аравия примет зимние Азиатские Игры-2029

240  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Азиатский олимпийский совет официально объявил, что зимние Азиатские игры 2029 года пройдут в Саудовской Аравии, в футуристическом горном курорте "TROJENA", который строится в рамках грандиозного проекта NEOM. Это историческое событие станет первой зимней Олимпиадой в стране с жарким климатом и знаменует новый этап в развитии спорта на Ближнем Востоке.

Почему TROJENA?

"TROJENA" расположена в горах северо-запада Саудовской Аравии, где температура зимой естественным образом опускается до 0°C.

Проект включает искусственный снег, высокотехнологичные горнолыжные трассы, ультрасовременную инфраструктуру и экологичные решения.

Планируется проведение соревнований по горнолыжному спорту, сноуборду, хоккею, фигурному катанию и другим видам зимнего спорта.

Саудовская Аравия – новый центр зимнего спорта?

Строительство "TROJENA" уже идет полным ходом, и власти страны уверяют, что он станет уникальной ареной для зимнего спорта в регионе. Этот проект – часть глобальной стратегии Vision 2030, направленной на развитие туризма и спорта в королевстве.

Исторический момент для Азии

Впервые в истории зимние Азиатские игры пройдут в стране, где традиционно нет зимнего спорта.

Саудовская Аравия присоединяется к числу государств, способных организовывать крупнейшие международные спортивные события.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443132
Теги:
Азиатские игры, Саудовская Аравия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  