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Всё, что нужно знать о следующем Кубке Африки по футболу

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- Самуэль Деди Ирие
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35-й розыгрыш Кубка африканских наций (КАН) пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Это второй раз, когда Марокко принимает турнир, первый был в 1988 году. Конфедерация африканского футбола (CAF) перенесла соревнование на декабрь и январь из-за конфликтов в расписании с расширенным клубным чемпионатом мира FIFA, который состоится в июне и июле 2025 года.

Города-хозяева и стадионы

Марокко выбрало девять стадионов в шести городах для проведения матчей:

Рабат – Стадион Принца Мулай Абделла (69 500 мест)

Касабланка – Стадион Мохаммеда V (45 891 место)

Танжер – Стадион Ибн Баттута (75 600 мест)

Марракеш – Стадион Марракеш (41 245 мест)

Фес – Стадион Фес (35 468 мест)

Агадир – Стадион Адрар (41 144 места)

Открытие турнира состоится на стадионе Принца Мулай Абделла в Рабате, финал также ожидается на этом же стадионе.

Жеребьевка группового этапа

Жеребьевка турнира, проведенная 27 января 2025 года в Рабате, распределила команды по следующим группам:

Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова

Группа B: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве

Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания

Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана

Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан

Группа F: Кот-д"Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик

Действующие чемпионы Кот-д"Ивуар начнут защиту титула матчем против Мозамбика в группе F, а фавориты турнира, такие как Марокко, Нигерия и Сенегал, будут стремиться завоевать престижный трофей.

Знаковые отсутствия

Одним из самых больших сюрпризов КАН 2025 стало отсутствие Ганы, четырёхкратного чемпиона и традиционного лидера африканского футбола. "Черные звезды" не смогли квалифицироваться на турнир впервые с 2004 года после неудачного отборочного цикла. Этот провал вызвал широкую критику и обсуждения о будущем ганского футбола.

Футбольная инфраструктура Марокко и амбиции на ЧМ

Готовясь к проведению КАН 2025, Марокко активно инвестирует в футбольную инфраструктуру. В частности, планируется строительство нового 115-тысячного стадиона рядом с Касабланкой, который должен быть завершен к 2027 году. Эти проекты являются частью более крупных амбиций страны, ведь Марокко также станет соорганизатором чемпионата мира по футболу 2030 года вместе с Испанией и Португалией.

Чего ожидать

КАН 2025 обещает стать одним из самых захватывающих розыгрышей турнира, где ведущие африканские команды будут бороться за континентальную славу. Благодаря развитой инфраструктуре, страстной футбольной культуре и высоким стандартам проведения соревнований, болельщиков ждут захватывающие матчи и незабываемые моменты.

Следите за обновлениями по мере приближения турнира!


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URL: https://www.vb.kg/443133
Теги:
футбол
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