Дзюдоисты Кыргызстана проходят сборы в Японии

С 17 по 22 февраля 2025 года сборная Кыргызстана по дзюдо принимает участие в международных учебно-тренировочных сборах в японском городе Нара. Эти сборы организованы для подготовки спортсменов к предстоящим международным турнирам и повышения их уровня мастерства.

В состав кыргызстанской команды входят:

Нургазы Кубанычбек (весовая категория до 60 кг),

Эрбол Абасбеков (до 66 кг),

Эржан Канатбеков (до 81 кг),

Эмирхан Жолдошказиев (свыше 100 кг).

Тренировки проходят под руководством ведущих японских наставников, что даёт спортсменам уникальную возможность перенять опыт одной из самых сильных дзюдоистских школ мира. В рамках сборов кыргызские атлеты проводят совместные тренировки, спарринги и изучают новые тактические приёмы.

Участие в таких сборах играет важную роль в развитии кыргызского дзюдо и подготовке к крупнейшим международным турнирам, включая чемпионаты Азии и мира.