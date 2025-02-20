В Бишкеке можно записаться на бесплатные занятия йогой: условия и график

Посольство Индии в Кыргызстане объявило о возобновлении бесплатных занятий йогой, которые будут проходить в зале "Аюш" с 21 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического представительства.

Первое вводное занятие состоится в пятницу, 21 февраля, в 10:00 под руководством квалифицированного инструктора.

С 24 февраля занятия пройдут по следующему расписанию:

Понедельник – 10:00–11:30

Вторник – 17:00–18:30

Среда – 10:00–11:30

Четверг – 17:00–18:30

Пятница – 10:00–11:30

Уроки бесплатные, но требуется предварительная запись. Для регистрации необходимо лично посетить посольство с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:30, предоставив копию удостоверения личности и фотографию паспортного размера.