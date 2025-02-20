Лаборатория по карантину растений провела 2334 экспертизы

В целях выявления карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов из растительной сельскохозяйственной продукции, на 18-февраля 2025 года в лаборатории по карантину растений поступило - 1178 штук образцов, из них:

- от импортной подкарантинной продукции 637 образцов;

- от экспортной подкарантинной продукции 415 образцов;

- от обследовательских мероприятий 8 образца;

- по заявкам 118 образцов.

Проведено 2334 экспертизы, выявлено 2 вида карантинных вредных организмов (повилика, горчак ползучий) из поступивших образцов люцерны импортированного из Казахстана.

На 18-февраля в лаборатории ДХЗКР поступило 91 образец от семенно-посадочных материалов импортной подкарантинной продукции, из них 64 штук саженцев и 27 семенных материалов, проведено 235 экспертиз на выявление карантинных вредных организмов.