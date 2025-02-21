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В Бишкеке были представлены успешные кейсы рыбных хозяйств

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В Бишкеке состоялся семинар "Рыбоводство и рост: Технологии Biomar и госфинансирование", организованный членом Ассоциации агропромышленного комплекса Кыргызской Республики ОсОО "Форелевый рыбный завод".

В мероприятии приняли участие руководители ведущих рыбных хозяйств Кыргызстана, фермеры, представители Департамента рыбопромышленного комплекса, Ассоциации развития АПК КР и международные эксперты.

Участники семинара получили информацию о передовых технологиях кормления форели, о росте рыбы, снижении затрат, рентабельности, об успешных кейсах рыбных хозяйств и получили советы по адаптации кормления, также информацию о льготных кредитах (КПК 6%) от сотрудников банка.


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URL: https://www.vb.kg/443138
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
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