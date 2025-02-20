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ГКНБ выявлен факт незаконного отчуждения детского лагеря "Красная Гвоздика"

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ГКНБ КР выявлен факт незаконного отчуждения недвижимого имущества Федерации профессиональных союзов Кыргызстана.

В ходе проводимых следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 336 "Коррупция", 19 февраля с.г. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший председатель Центрального комитета профессионального союза работников образования и науки КР Федерации профессиональных союзов КР А.Т. и бывший директор детского лагеря "Гвоздика" ФПК КР Б.Б., подозреваемые в организации коррупционной схемы по незаконному отчуждению детского лагеря "Красная Гвоздика" в селеТаш-Добо, Аламудунского района Чуйской области и Дома отдыха "Ак-Суу", расположенного в Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области.

В настоящее время ведутся соответствующие следственно-оперативные мероприятия в отношении задержанных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/443142
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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