Трамп обвинил Киев в неуважительном отношении к министру финансов США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. Визит главы ведомства в Киев состоялся 12 февраля.

Как утверждает американский лидер, Бессент долго добирался до Киева, однако президент Украины Владимир Зеленский спал и был недоступен для встречи.

"Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой", - заявил Трамп.

Украина сорвала сделку по редкоземельным металлам

Трамп сообщил, что украинские власти сорвали сделку с США по редкоземельным металлам. При этом президент подчеркнул, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. При этом последняя дает деньги под гарантии и получит средства обратно.

По его словам, в этом суть предыдущей администрации Джо Байдена. Однако Трамп подчеркнул, что сейчас Украина имеет дело не с теми же США, что были несколько месяцев назад. Президент выразил недоумение в связи с тем, что Байден не добивался от европейских лидеров уравнивания расходов на поддержку Киева.

"Вдобавок ко всему Зеленский признает, что половина переданных нами средств пропала, они не знают, где они. Он сказал, что не знает, куда пропала половина средств. Просто отлично, замечательно", - сыронизировал Трамп.

Тем не менее Трамп намерен "воскресить" сделку с Украиной по редкоземельным металлам, несмотря на позицию Киева. В противном случае "будет не слишком весело", предупредил президент. О каких именно последствиях идет речь, он не уточнил.

Зеленский назвал несерьезным требование Трампа

19 февраля Зеленский заявил, что требование Трампа к Киеву вернуть потраченные на Украину 500 миллиардов долларов - это несерьезный разговор. По его словам, у Украины с США абсолютно разные цифры финансовой помощи.

Украинский лидер отметил, что военные действия стоили Украине 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов долларов потратила страна из своего бюджета. США и Европейский союз потратили 200 миллиардов долларов на помощь вооружением.

Зеленский подытожил, что всего США дали республике более 67 миллиардов долларов оружием и 31,5 миллиарда долларов в виде прямой помощи в бюджет. Он сделал вывод о том, что требование вернуть США 500 миллиардов долларов - это "несерьезный разговор".

Источник: lenta.ru