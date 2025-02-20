Владимир Орешин о Федоре Черенкове: Он не уходил, пока не раздаст автографы

Ветеран футбольной команды "Алга", мастер спорта международного класса по футболу Владимир Максимович Орешин во время закрытого показа фильма "Федя. Народный футболист" в Бишкеке, полузащитнику московского "Спартака"поделился с изданием vb.kg воспоминаниями о знакомстве с Фёдором Черенковым.

"Я провел 18 лет в команде "Алга". Я был знаком с Федей лично, хотя он на 9 лет младше меня. Мы встретились на Спартакиаде народов СССР в 1979 году и пересекались на футбольном поле, а потом начали дружить.

Когда была возможность, наши пути пересекались. Мы всегда тепло говорили друг о друге. У нас были как формальные, так и неформальные встречи, в том числе на футбольном поле. Раньше существовала такая спортивная династия, и баскетболисты, футболисты и хоккеисты все друг друга знали. Мы часто встречались в Москве.

Так постепенно и завязывалась дружба. Во-первых, Федя был очень скромным и доброжелательным человеком. Он не совсем соответствовал стереотипу футболиста: худенький, весом 50 килограммов, небольшого роста. Но у него была такая внутренняя человечность, что он даже стеснялся своего успеха.

Помню, как его окружали болельщики где-то 300 человек. Пока он не раздал всем автографы, он не уходил, хотя команда уже поужинала и смотрела телевизор. Ему потом говорили: "Федя, ты что, четыре часа тянешь?" А он отвечал: "Я не могу, люди же ждут, просят". Вот такой он был человек - ни грамма зазнайства, просто простой русский парень.

Наша первая встреча состоялась в Москве на Спартакиаде народов СССР в 1979 году. Федя пришел посмотреть матч, когда мы играли против команды Грузии. Я показал несколько финтов, и грузины, не любящие, когда их обыгрывают, начали бить меня по ногам.

После игры он подошёл и спросил: "Можно с вами поговорить?" Я подумал, что это какой-то мальчик пришёл пообщаться. Спрашиваю: "Что вы хотели?" Он говорит: "Вы показали три финта. Откуда это у вас?" Я ответил, что это с детства.

После игры мы разговаривали с ним примерно полтора часа.

Федя действительно страстно любил футбол и не признавал ничего другого. Я заметил, как он стремится к этому.

Так и завязалось наше знакомство. Позже мы встречались ещё несколько раз, когда я работал со сборной юношей", - рассказал Орешин.