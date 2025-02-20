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Миллионы долларов в реальную экономику: кто поддерживает развитие КР?

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- Алина Мамаева
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Российско-Кыргызский Фонд развития продолжает играть значимую роль в экономическом росте Кыргызстана, направляя финансовые потоки в ключевые отрасли экономики. Ожидается, что благодаря многомиллионным инвестициям Фонда в 2025–2026 годах начнут работу десятки новых предприятий, от птицеферм до логистических центров.

"РКФР стал важным инструментом поддержки экономики Кыргызстана. С момента своего появления Фонд направляет финансовые потоки именно в те сферы, которые больше всего нуждаются в поддержке. Например, строительство гидроэлектростанций - это не просто инфраструктурный проект, но и залог стабильности для всей страны. Свет нужен каждому человеку: без энергии ни одно предприятие, ни одна семья не смогут нормально функционировать", - поделился политолог Бакыт Бакетаев.

Важно сказать, что за последние десять лет РКФР уже профинансировал более 3,4 тысячи проектов в республике на общую сумму в $727,5 миллионов. По информации, представленной самим Фондом, более 40% этих денег были выделены за последние три года. Это говорит о том, что финансовый институт наращивает объемы поддержки кыргызской экономики. И уже сегодня мы можем видеть результат этих вложений - вклад профинансированных РКФР предприятий в ВВП республики достигла 10% или 121,7 миллиарда сомов.

В планах Фонда до 2027 года - инвестировать еще не менее $630 миллионов в новые проекты, привлечь $500 миллионов прямых инвестиций и укреплять экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Россией.

Одним из приоритетных направлений РКФР остается энергетический сектор. Фонд финансирует строительство восьми гидроэлектростанций суммарной мощностью 162 мегаватта. На эти цели уже выделено $77 миллионов, а на подходе еще пять проектов с инвестициями в $45 миллионов. После завершения проектов энергодефицит в Кыргызстане сократится на 20%.

"Особое внимание уделяется энергетике. Фонд финансирует проекты по строительству малых гидроэлектростанций, что поможет сократить энергодефицит в стране. Это не только экономическая необходимость, но и социальная стабильность. Наш народ терпелив, но отсутствие базовых удобств может стать причиной дестабилизации", - подчеркнул Бакетаев.

Кроме того, одним из крупнейших проектов Фонда станет строительство транспортно-логистического центра "Кокчо-Коз" - ключевого транзитного хаба в Центральной Азии. РКФР инвестирует в проект $3,5 миллионов, общий объем инвестиций составит $12 миллионов. В городе Ош также будет построена кондитерская фабрика "Домашний кондитер" с мощностью производства до 2-х тонн изделий в сутки.

"Реальные кредиты начали поступать в экономику, и это придает Фонду стабилизационный характер. То, что РКФР инвестирует в стратегически важные отрасли очень важно. Средства направляются на строительство птицеферм, молочных фабрик, транспортно-логистических центров и других объектов, которые создают новые рабочие места и способствуют экономическому росту", - резюмирует Бакыт.

Как крупнейший инвестиционный институт РКФР задает тренд всем фондам развития, которые работают в стране. Таковых немало, но они не могут составить конкуренцию российскому финансовому институту Эксперт заявил, что, по его мнению, РКФР выделяется среди других международных фондов, поскольку он не просто крупнейший фонд в стране, но и самый эффективный инструмент экономического развития.

Впрочем, другие институты развития пока и не пытаются конкурировать с РКФР, напротив - стремятся к сотрудничеству. К примеру, в феврале Российско-Кыргызский Фонд развития и Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали соглашение о совместном финансировании инвестиционных проектов. Предполагается, что финансовые институты будут вкладывать в проекты не менее $1 млн с каждой стороны.

Таким образом, РКФР сегодня не только поддерживает экономику Кыргызстана, но и укрепляет его позиции на международной арене, создавая условия для устойчивого развития республики. Это, по словам Бакетаева, полностью отражает философию самой России - философию созидания.

"Исторически Россия помогала укреплять суверенитет своих партнеров, создавая условия для их развития. Это долгосрочная миссия, которая продолжается и сейчас. Благодаря таким проектам Кыргызстан укрепляет свою экономическую независимость, улучшает качество жизни граждан и создает прочную основу для будущего роста", - заключил политолог Бакыт Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/443146
Теги:
Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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