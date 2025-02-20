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"Абдыш-Ата" уволил главного тренера Вуёновича спустя всего 20 дней

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- Самуэль Деди Ирие
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Действующий чемпион Кыргызстана, футбольный клуб "Абдыш-Ата" официально расстался с главным тренером Владимиром Вуёновичем спустя всего 20 дней после его назначения. Черногорский специалист был назначен 1 февраля 2025 года для подготовки команды к новому сезону, но неожиданно покинул свой пост.

По сообщениям СМИ, причиной увольнения стал конфликт с руководителем футбольного агентства "ProTalent", однако клуб пока не сделал официального заявления по этому поводу.

Отставка Вуёновича вызывает вопросы о будущем ряда новичков команды, включая индонезийского защитника Прастьё, который недавно присоединился к "Абдыш-Ате" под руководством этого тренера. Теперь клубу предстоит оперативно искать нового наставника, чтобы продолжить подготовку к предстоящим национальным и международным соревнованиям.

Ожидается, что в ближайшие дни появятся новые подробности относительно дальнейших планов "Абдыш-Аты".


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URL: https://www.vb.kg/443149
Теги:
Кант, футбол, Кыргызстан
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