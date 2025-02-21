Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.17 - 92.07

Мбаппе помог "Реал Мадриду" попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов

227  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В невероятный футбольный вечер "Реал Мадрид" одержал победу со счетом 3:1 над "Манчестер Сити" на стадионе "Сантьяго Бернабеу", оформив общий счет 6:3 и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Герой матча, французский суперфорвард Килиан Мбаппе оформил блистательный хет-трик, оставив защиту "Сити" в отчаянии и еще раз доказав, что он один из лучших нападающих мира.

- 4-я минута – Мбаппе открыл счет филигранным черпачком через Эдерсона, задав темп игре.

- 33-я минута – После феноменального сольного прохода он обыграл Йошко Гвардиола и точно пробил в угол.

- 61-я минута – Хладнокровный удар с линии штрафной завершил хет-трик, взорвав трибуны "Бернабеу".

"Манчестер Сити" так и не смог найти ключи к защите "Реала", сумев лишь размочить счет в добавленное время усилиями Нико Гонсалеса. Для Пепа Гвардиолы и его команды это самый ранний вылет из Лиги чемпионов за последние 12 лет.

Тем временем, Карло Анчелотти и его "Реал" продолжают свой путь к очередному европейскому триумфу. В четвертьфинале мадридцев ждет встреча либо с "Байером Леверкузен", либо с "Атлетико Мадрид".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443151
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  