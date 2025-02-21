Мбаппе помог "Реал Мадриду" попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов

В невероятный футбольный вечер "Реал Мадрид" одержал победу со счетом 3:1 над "Манчестер Сити" на стадионе "Сантьяго Бернабеу", оформив общий счет 6:3 и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Герой матча, французский суперфорвард Килиан Мбаппе оформил блистательный хет-трик, оставив защиту "Сити" в отчаянии и еще раз доказав, что он один из лучших нападающих мира.

- 4-я минута – Мбаппе открыл счет филигранным черпачком через Эдерсона, задав темп игре.

- 33-я минута – После феноменального сольного прохода он обыграл Йошко Гвардиола и точно пробил в угол.

- 61-я минута – Хладнокровный удар с линии штрафной завершил хет-трик, взорвав трибуны "Бернабеу".

"Манчестер Сити" так и не смог найти ключи к защите "Реала", сумев лишь размочить счет в добавленное время усилиями Нико Гонсалеса. Для Пепа Гвардиолы и его команды это самый ранний вылет из Лиги чемпионов за последние 12 лет.

Тем временем, Карло Анчелотти и его "Реал" продолжают свой путь к очередному европейскому триумфу. В четвертьфинале мадридцев ждет встреча либо с "Байером Леверкузен", либо с "Атлетико Мадрид".