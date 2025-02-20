Садыр Жапаров про Земельный кодекс: Я против изъятия частных земель

В Жогорку Кенеше в трех чтениях был принят проект Земельного кодекса. Инициатором выступил кабинет министров. Однако по некоторым его нормам высказываются недовольства. Например, есть беспокойство, что в документе прописана норма, по которой государство сможет изымать частные земли для государственных и общественных нужд. В этой связи президент КР Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" прокомментировал этот вопрос.

"Я против изъятия частных земель. Частная собственность неприкосновенна. Если речь идет о землях ФПС, которые сдаются в аренду, то это другой вопрос.

Вероятно, речь идет о тех участках ФПС, которые арендуют на 49 лет, но не используют, из-за чего они зарастают сорняками. Такие земли необходимо обязательно использовать по назначению – для сельского хозяйства.

С каждым годом сельскохозяйственные земли во всём мире сокращаются.

Население быстро растёт. Например, на сегодняшний день мы уже не можем самостоятельно обеспечивать себя пшеницей. 60 % потребности покрывается за счёт импорта.

Поэтому ни один квадратный метр земли не должен оставаться пустым. Местные власти должны регулярно проверять частные земельные участки. Если кто-то не может их обработать, пусть государство поможет и обеспечит их использование.

Если владелец сам не справляется, пусть государство возьмёт землю в аренду и обработает её. Решение можно найти.

Если поступит законопроект о том, чтобы изымать неиспользуемые частные земли, я его отклоню.

Хочу воспользоваться случаем и обратиться к владельцам частных земельных участков.

Не оставляйте без дела ни одного квадратного метра. Засеивайте пшеницу, ячмень, картофель и другие сельскохозяйственные культуры.

Давайте не зависеть от импорта, а стремиться к самообеспечению. Именно в этом и заключается цель государства. Никто не собирается забирать вашу землю, чтобы обогатить государство", - сказал глава государства.