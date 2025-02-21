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UFC Fight Night 252: Полный кард и главные бои вечера

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- Самуэль Деди Ирие
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22 февраля 2025 года в Сиэтле состоится турнир UFC Fight Night 252. Главным событием вечера станет противостояние бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и перспективного китайского бойца Сонг Ядонга.

Основной кард:

Генри Сехудо vs. Сонг Ядонг (главный бой вечера)

Брендан Аллен vs. Энтони Эрнандес

Роб Фонт vs. Жан Мацумото

Жан Силва vs. Мелсик Багдасарян

Алонзо Менифилд vs. Джулиус Уокер

Андре Фили vs. Мелкизаэл Коста

Предварительный кард:

Ион Куцелаба vs. Ибо Аслан

Билли Гофф vs. Адам Фьюджитт

Рики Саймон vs. Джавид Башарат

Мансур Абдул-Малик vs. Ник Клейн

Раффаэл Серкейра vs. Модестас Букаускас

Нурсултон Рузибоев vs. Эрик Макконико

Остин Вандерфорд vs. Николай Веретенников

Особое внимание привлекает дебют Остина Вандерфорда, мужа известной бойца Пейдж ВанЗант, который проведёт свой первый поединок в UFC против казахстанца Николая Веретенникова в промежуточной весовой категории (175 фунтов).

Следите за обновлениями и официальными анонсами UFC, так как кард может измениться. Турнир обещает быть зрелищным и насыщенным захватывающими боями!


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URL: https://www.vb.kg/443159
Теги:
США, турнир
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