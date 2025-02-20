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В Эр-Рияде состоится реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом

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- Самуэль Деди Ирие
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22 февраля 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится долгожданный реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Этот поединок определит абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Главный бой вечера:

Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) vs. Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO) - бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Основные бои турнира:

Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) vs. Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) - бой в тяжёлом весе.

Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) vs. Джош Пэдли (15-0, 4 KO) - бой за титул WBC в лёгком весе.

Карлос Адамес (24-1, 18 KO) vs. Хамза Шираз (21-0, 17 KO) - титульный бой в среднем весе.

Верджил Ортис (22-0, 21 KO) vs. Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO) - поединок в полусреднем весе.

Агит Кабайел (25-0, 17 KO) vs. Чжан Чжилэй (27-2-1, 22 KO) - бой в тяжёлом весе.

Джошуа Буатси (19-0, 13 KO) vs. Каллум Смит (30-2, 22 KO) - поединок в полутяжёлом весе.

Брэдли Ри (20-1, 10 KO) vs. Константино Нанга (12-0, 8 KO) - бой в среднем весе.


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URL: https://www.vb.kg/443160
Теги:
бокс, Саудовская Аравия
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