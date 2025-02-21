В КР обеспеченность семенами для весеннего сева составляет 89,9%

На сегодняшний день семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами Кыргызстана засыпано 58,1 тысяч тонн семян зерновых колосовых культур при потребности в 64,6 тысяч тонн, что составляет 89,9% от потребности.

Из указанного объема засыпано 18 тысяч тонн семян яровой пшеницы при потребности в 20,5 тысяч тонн, что составляет 88,9% от потребности. Засыпка семян ярового ячменя составила 39,8 тыс. тонн при потребности в 43,9 тысяч тонн, обеспечено 90,7%. Кроме того, обеспеченность семенами овса, гречихи, риса, сои и табака составила 100%. Обеспеченность кукурузы – 93,0%, подсолнечника – 99,0%, зернобобовых – 99,9%, сафлор – 96,4%, хлопчатник – 85,5%, картошка – 95,3%, люцерна – 45,8, эспарцет – 54,1 и сахараной свеклы составляет – 55,7%.

В том числе по Лейлекскому району, по которому поднимал вопрос депутат Жогорку Кенеша. Семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами республики засыпано 2570 тонн семян зерновых колосовых культур при потребности в 2683 тонн, что составляет 95,7% от потребности. Засыпка семян яровой пшеницы 853 тонн, потребность составляет 898 тонн и обеспеченность 94,9%. Также засыпка семян ярового ячменя составила 1717 тонн при потребности в 1785 тонн, обеспечено 96,1%. Кроме того, обеспеченность семенами кукурузы – 88,1%, риса, сафлора и подсолнечника – 100%, картофеля – 91,7%. В настоящее время подготовленные семена в семеноводческих хозяйствах распределяются по потребностям фермеров.