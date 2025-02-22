Специалистов обучили подсеву трав на пастбищах

Специалистов пастбищной отрасли районных аграрных управлений, айыл окмоту и муниципальных предприятий Кыргызстана обучили порядку составления планов по управлению и использованию пастбищ, ежегодного использования пастбищ и агротехнике подсева семян пастбищных трав на пастбищах.

План управления и использование пастбищ, ежегодный план использования пастбищ включают следующую основную информацию и мероприятия:

- площади пастбищ айылного аймака;

- скотопрогоны на пастбища;

– график перегона на пастбища, организация работы по переселению;

- количество выпасаемого скота на пастбищах в айылном аймаке, количество условного поголовья;

- улучшение инфраструктуры пастбищ и состояния пастбищ;

- оставление пастбищ на отдых (согласно приказу Министерства присельные пастбища оставляются на отдых с 15 апреля по 15 сентября);

- правила внутреннего распорядка пастбищепользователей;

- заключение договоров с пользователями пастбищ, выдача пастбищных билетов;

- бюджет плана ежегодного использования пастбищ.