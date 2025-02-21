Агроном из Италии Франко Дзенти поделился своим опытом выращивания клубники

В Бишкеке Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности был проведен обучающий семинар для фермеров по правильному методу выращивания клубники. Обучение было организовано в рамках программы поддержки аграрного сектора и направлены на повышение квалификации сельскохозяйственных предприятий.

Одним из ключевых моментов семинара стало участие международного селекционер-эксперта, агронома из Италии Франко Дзенти. Он поделился опытом и рассказал о наиболее эффективных практиках выращивания клубники в условиях различных климатических зон. Презентация эксперта охватила такие темы, как выбор сортов, уход, борьба с болезнями и вредителями и другое.

Значимость данного семинара заключается в том, что он способствует внедрению современных методов агрономии в экономику региона, что, в свою очередь, повышает урожайность и качество продукции.

"У Кыргызстана в отличие от ближайших соседей есть огромный потенциал в этом секторе. У нас идеальный климат для ягод. К нам приезжали итальянцы и с завистью отметили наши погодные условия, в том числе сухой ветер. У них воздух влажный и приходится использовать фунгициды, что дает определенную химическую нагрузку на ягоды. Конечно, и в сухом климате есть вредители, с ними нужно бороться.

Основной рынок сбыта сегодня - Россия и Казахстан, но ведется работа по расширению охвата. Планируется начать поставлять кыргызские ягоды в Монголию, Катар, ОАЭ, Японию, Китай, США, Корею, Индию и страны Евросоюза", - отметил Директор департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве Бакыт Мамбетов.

В ходе мероприятия участники также получили практические рекомендации по использованию новых технологий и правильному методу выращивания клубники, также получили возможность задать вопросы эксперту, обсудить конкретные проблемы и найти решения, которые можно внедрить на своих фермах.

Семинар был проведен совместно с компанией "Клубника Кыргызстан". На семинар собрались фермеры из всех регионов страны.