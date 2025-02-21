КФБ проинспектировал ход строительства стадионов в Ошской области

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза (КФБ) Медербек Сыдыков с рабочим визитом посетил Ошскую область, где проверил ход строительства объектов футбольной инфраструктуры.

В рамках поездки генеральный секретарь вместе с региональными руководителями и исполнительным директором Кыргызской профессиональной футбольной лиги Канатом Асеновым посетил строящийся в городе Кара-Суу стадион "Манас", стадион в городе Узген, а также базу футбольного клуба "Узген". Они встретились с представителями строительных компаний и обсудили актуальные вопросы, связанные с возведением объектов.

Отметим, что завершение строительства данных объектов запланировано на текущий год. Эти проекты внесут значительный вклад в развитие футбола в регионе и улучшение условий для молодых игроков.