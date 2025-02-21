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Жоэль Кожо вернулся к тренировкам после травмы

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- Самуэль Деди Ирие
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Форвард иранского футбольного клуба "Эстегляля" Жоэль Кожо вернулся к тренировкам после восстановления от травмы, которая вывела его из строя на несколько недель. Ганский нападающий получил повреждение в начале февраля в матче чемпионата против "Мес Керман", из-за чего также пропустил встречу 1/8 финала Кубка Хазфи против "Шамс Азара".

Возвращение Кожо стало значительным усилением для "Эстегляля" в борьбе за чемпионство и кубковые трофеи. Медицинский штаб внимательно следил за процессом его восстановления, и его участие в полномасштабных тренировках свидетельствует о том, что он вскоре может быть доступен для матчей.

Болельщики с нетерпением ждут возвращения Кожо на поле, надеясь, что он быстро наберет форму и поможет команде в важных матчах. Ожидается, что клуб в ближайшие дни сделает официальное заявление о его готовности к играм.


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URL: https://www.vb.kg/443168
Теги:
футбол
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