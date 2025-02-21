Жоэль Кожо вернулся к тренировкам после травмы

Форвард иранского футбольного клуба "Эстегляля" Жоэль Кожо вернулся к тренировкам после восстановления от травмы, которая вывела его из строя на несколько недель. Ганский нападающий получил повреждение в начале февраля в матче чемпионата против "Мес Керман", из-за чего также пропустил встречу 1/8 финала Кубка Хазфи против "Шамс Азара".

Возвращение Кожо стало значительным усилением для "Эстегляля" в борьбе за чемпионство и кубковые трофеи. Медицинский штаб внимательно следил за процессом его восстановления, и его участие в полномасштабных тренировках свидетельствует о том, что он вскоре может быть доступен для матчей.

Болельщики с нетерпением ждут возвращения Кожо на поле, надеясь, что он быстро наберет форму и поможет команде в важных матчах. Ожидается, что клуб в ближайшие дни сделает официальное заявление о его готовности к играм.