Адвокаты Кыргызстана и Китая будут вместе защищать китайских инвесторов

В Бишкеке состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве в рамках реализации совместной декларации Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об углублении всестороннего стратегического партнёрства новой эпохи. Документ направлен на развитие правового государства и сотрудничество в сфере юридических услуг между Кыргызстаном и Китаем.

Меморандум был подписан между ОО "Ассоциация адвокатов Кыргызстана" и китайской юридической компанией "Вэймин".

Президент ОО "Ассоциация адвокатов Кыргызстана" Майрамбек Жумабеков рассказал журналистам о целях подписания меморандума и значении сотрудничества для обеих стран.

"Сегодня мы с нашими китайским коллегами подписали меморандум о сотрудничестве в сфере юридических услуг. Это сотрудничество охватит различные направления права, включая гражданское, административное и уголовное.

Президент Садыр Жапаров в феврале текущего года посетил Китай, где вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином подписал ряд документов о сотрудничестве. В связи с этим у наших китайских коллег появилась идея приехать в Кыргызстан и заключить с нами соглашение об оказании юридической помощи китайским бизнесменам. Мы будем совместно обеспечивать правовую поддержку предпринимателям из Китая, приезжающим в нашу страну.

Причем их деятельность будет охватывать не только Бишкек, но и все регионы Кыргызстана. Например, китайские компании участвуют в строительстве дорог - это масштабные и значимые проекты. Сегодня мы подпишем меморандум о сотрудничестве, и наша ассоциация будет сопровождать китайских бизнесменов с юридической точки зрения.

Садыр Жапаров подчеркивает важность создания благоприятных условий для бизнеса, привлечения инвестиций. Это способствует развитию экономики: появляются рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в бюджет, а значит, растет благосостояние страны.

Как известно, Китай - вторая экономика мира после США, и его продукция представлена на рынках большинства стран. Мы будем помогать китайским предпринимателям в открытии компаний в Кыргызстане и обеспечивать их юридическое сопровождение. Это важно для того, чтобы их деятельность соответствовала нашим законам.

Таким образом, наше сотрудничество с китайскими коллегами направлено на развитие Кыргызстана. Этот проект открывает новые возможности для страны, способствует её процветанию, созданию рабочих мест и укреплению экономики", - сказал он.

Политолог Бакыт Бакетаев также отметил, что подписание меморандума между адвокатами Кыргызстана и Китая имеет важное стратегическое значение для страны.

По его словам, это сотрудничество фактически открывает новую страницу в кыргызско-китайских отношениях.

"Сегодня состоится историческое событие: впервые за тысячи лет адвокаты Китайской Народной Республики и Кыргызстана объединяются для совместного решения правовых вопросов. Это сложная и ответственная работа, поскольку законодательства наших стран различаются. Однако инициатива Ассоциации адвокатов Кыргызстана, поддержанная китайскими коллегами, свидетельствует о важности этого сотрудничества.

В будущем оно обеспечит юридическое сопровождение всем совместным предприятиям, включая стратегически значимый проект - дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Все юридические вопросы будут оформлены грамотно и в соответствии с законодательством обеих стран. Я уверен, что это станет одним из главных достижений в истории взаимодействия адвокатских сообществ наших государств. Адвокаты - это профессионалы, способные находить законные решения даже в самых сложных ситуациях, преодолевать правовые коллизии и достигать консенсуса. Этот творческий союз будет искать точки соприкосновения между правовыми системами Китая и Кыргызстана, способствуя укреплению торгово-экономических связей. Наше сотрудничество станет разумным шагом к развитию двустороннего товарооборота и укреплению дружбы между нашими народами", - заявил Бакетаев.