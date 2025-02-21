В 2025 году фермерам предоставят 3 млн литров дизтоплива по льготной цене

В Кыргызстане всего на весенне-полевые работы в 2025 году будет израсходовано 42,2 тысяч тонн дизельного топлива и 12,0 тысяч тонн автомобильного бензина.

15 января 2025 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством и Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана в целях обеспечения горюче-смазочными материалами. По условиям соглашения, Ассоциация нефтетрейдеров регулярно обеспечивает накопление горюче-смазочных материалов на нефтебазах и автозаправочных станциях.

Вместе с тем, в целях оказания государственной поддержки для своевременного проведения полевых работ в 2025 году фермерам предоставляется 3,0 миллиона литров дизельного топлива по льготной цене 65 сомов.

При этом Баткенской области было выделено 215 тысяч литров, в том числе Лейлекскому району 116 800 литров на дизельное топливо, и теперь в регионе есть средства на закупку дизельного топлива у фермерских хозяйств района.