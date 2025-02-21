Минэконом и налоговая служба разъяснили бизнесу положения ЭТТН

Министерство экономики совместно с Налоговой службой провели встречу с предпринимателями по вопросам электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН).

На площадке Министерство прошло заседание представителей бизнеса и ответственных лиц государственных органов, где были обсуждены изменения в налоговом законодательстве, в том числе проект постановления кабмина " О внесении изменений в некоторые постановления в сфере налогообложения".

Во время встречи предприниматели получили разъяснения по ЭТТН, а также представили свои предложения, включая техническую доработку системы.

Следует отметить, что тема вызывает повышенный интерес у представителей бизнеса, которые приехали со всей страны. Вопросы задавали представители самых различных бизнес-ассоциаций, аудиторских организаций, бухгалтеры и владельцы бизнеса.

Обе стороны признали что необходима как доработка каких-то вопросов, так и экспертное разъяснение всех разделов в информационном поле.

Напомним, проект постановления опубликован 21 января 2025 года на едином портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Бизнес сообщество-может направить дополнительные предложения на электронную почту министерства или оставить комментарий на сайте обсуждения.

По вопросам внедрения ЭТТН можно обратиться к ведущему специалисту отдела налоговой политики министерства Султану Саипову

Контактный номер (0312) 62-05-35 (+254).