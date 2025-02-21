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Рубиалес обжалует приговор по делу о сексуальном насилии над Дженни Эрмосо

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подтвердил свое намерение обжаловать приговор, согласно которому он был признан виновным в сексуальном насилии за принудительный поцелуй испанской футболистки Дженни Эрмосо во время церемонии награждения Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года.

Решение суда и наказание

Испанский суд постановил, что поцелуй был непоощренным, и вынес следующий приговор:

Штраф в размере 10 800 евро за сексуальное насилие.

Ограничительный ордер на 1 год, запрещающий Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров или контактировать с ней.

Однако суд оправдал его по обвинению в принуждении, которое заключалось в давлении на Эрмосо, чтобы она уменьшила значимость инцидента в публичных заявлениях.

Реакция Рубиалеса

Рубиалес продолжает настаивать на своей невиновности, утверждая, что поцелуй был обоюдным, и заявил, что "будет продолжать бороться" против приговора. Его адвокаты подтвердили, что подадут апелляцию.

Движение #SeAcabó

Инцидент вызвал мировое возмущение и стал катализатором движения #SeAcabó ("Все кончено"), требующего реформ в испанском футболе и лучшей защиты женщин-спортсменок. В результате скандала Рубиалес подал в отставку с поста президента RFEF в сентябре 2023 года, а также был уволен главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда.

Этот случай остается одним из самых громких скандалов в спортивном мире, а его итог может повлиять на будущие законы о гендерном равенстве и защите спортсменов


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URL: https://www.vb.kg/443175
Теги:
футбол, Испания
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