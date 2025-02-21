Лига чемпионов УЕФА: Определились участники 1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА выходит на стадию плей-офф! 16 лучших команд Европы успешно прошли групповой этап и стыковые матчи, чтобы побороться за главный клубный трофей континента.
Команды, вышедшие напрямую из группового этапа:
Арсенал (Англия)
Астон Вилла (Англия)
Атлетико Мадрид (Испания)
Барселона (Испания)
Интер Милан (Италия)
Байер Леверкузен (Германия)
Лилль (Франция)
Ливерпуль (Англия)
Команды, прошедшие через стыковые матчи:
Фейеноорд (Нидерланды)
Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Бавария Мюнхен (Германия)
Боруссия Дортмунд (Германия)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Пари Сен-Жермен (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
Что дальше?
Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала, где команды узнают своих соперников.
Первые матчи пройдут в начале марта, ответные игры состоятся позже в том же месяце. Победители выйдут в четвертьфинал, еще на шаг приблизившись к финалу, который пройдет на Уэмбли в Лондоне.