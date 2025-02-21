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Лига чемпионов УЕФА: Определились участники 1/8 финала

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- Самуэль Деди Ирие
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Лига чемпионов УЕФА выходит на стадию плей-офф! 16 лучших команд Европы успешно прошли групповой этап и стыковые матчи, чтобы побороться за главный клубный трофей континента.

Команды, вышедшие напрямую из группового этапа:

Арсенал (Англия)

Астон Вилла (Англия)

Атлетико Мадрид (Испания)

Барселона (Испания)

Интер Милан (Италия)

Байер Леверкузен (Германия)

Лилль (Франция)

Ливерпуль (Англия)

Команды, прошедшие через стыковые матчи:

Фейеноорд (Нидерланды)

Брюгге (Бельгия)

Бенфика (Португалия)

Бавария Мюнхен (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды)

Пари Сен-Жермен (Франция)

Реал Мадрид (Испания)

Что дальше?

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала, где команды узнают своих соперников.

Первые матчи пройдут в начале марта, ответные игры состоятся позже в том же месяце. Победители выйдут в четвертьфинал, еще на шаг приблизившись к финалу, который пройдет на Уэмбли в Лондоне.


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URL: https://www.vb.kg/443178
Теги:
футбол
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