Дональд Трамп объявил о создании Национального сада американских героев

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Национального сада американских героев - монумента, посвященного знаковым фигурам из различных областей, включая спорт, гражданские права и культуру. Открытие сада запланировано на 4 июля 2026 года, и в нем будут установлены статуи величайших спортсменов в истории Америки, увековечивая их наследие для будущих поколений.

Среди спортивных легенд, включенных в список, значатся икона баскетбола Коби Брайант, великий боксер Мохаммед Али и первопроходец бейсбола Джеки Робинсон. Каждый из этих спортсменов оказал глубокое влияние на свои виды спорта и американскую культуру в целом. Брайант, пятикратный чемпион НБА и глобальный посол баскетбола, трагически погиб в 2020 году, но остается символом упорства и трудолюбия. Али, признанный одним из величайших боксеров всех времен, был не только доминирующей фигурой на ринге, но и ключевой личностью в движении за социальную справедливость. Робинсон, первый афроамериканец в Главной лиге бейсбола, разрушил расовые барьеры и проложил путь для будущих чернокожих спортсменов.

"Национальный сад американских героев станет данью уважения выдающимся мужчинам и женщинам, которые сформировали историю и культуру нашей страны", - заявил Трамп во время объявления. "Это будет место, где люди смогут отмечать наследие тех, кто оставил неизгладимый след в мире."

Инициатива, впервые предложенная в 2020 году, была возобновлена с целью подчеркнуть достижения людей, вдохновляющих миллионы. Полный список отмеченных фигур охватывает множество сфер, включая таких активистов за гражданские права, как Гарриет Табмен и Роза Паркс, а также других культурных и исторических личностей.

Хотя точное местоположение Национального сада еще не определено, организаторы заявили, что он будет расположен в живописной местности, доступной для широкой публики. Проект вызвал как похвалу, так и критику: сторонники приветствуют признание влиятельных личностей, в то время как скептики сомневаются в политической подоплеке инициативы.

Поскольку открытие сада запланировано в честь 250-летия независимости США, Национальный сад американских героев, вероятно, станет знаковым местом, воплощающим дух настойчивости, выдающихся достижений и стойкости, которые определяют историю страны.