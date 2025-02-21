Министра образования упрекнули в длительных командировках без результатов

О длительных командировках и неудовлетворительных результатах в 2024 году рассказал на коллегии администрации президента, проходящей сегодня в "Ынтымак-Ордо", начальник Управления контроля исполнения решений президента и кабмина Азамат Осмонов.

По его словам, министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева в 2024 году совершила 10 международных командировок, общая продолжительность которых составила 32 рабочих дня, что составляет 16,8% рабочего времени.

Также он подчеркнул, что некоторые командировки оказались нерациональными по длительности и характеру. Например, восьмидневная командировка в Австрию была слишком длинной.

Кроме того, Азамат Осмонов сказал, что отсутствуют конкретные результаты по цифровизации образования и созданию кыргызско-китайского университета. Вопрос привлечения 200 миллионов долларов для проекта "Образование для будущего" всё ещё находится на стадии обсуждения.

"Министр в период с 18 по 24 мая 2024 года совершила шестидневную поездку в Великобританию, целью которой было привлечение $400 тысяч для учебников и дополнительного финансирования для министерства. Однако после анализа отчёта о командировке было установлено, что поставленные цели не были достигнуты",- добавил начальник управления.

Источник: Кабар