Валентина Шевченко против Манон Фиоро: титульный бой состоится в Монреале

Организация UFC официально анонсировала поединок между действующей чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и претенденткой Манон Фиоро. Этот бой станет главным событием турнира UFC 315, который состоится 10 мая 2025 года в Монреале, Канада.

Шевченко возвращает титул и готова к защите

Валентина Шевченко вернула чемпионский пояс в сентябре 2024 года, когда победила Алексу Грассо единогласным решением судей в третьем поединке их трилогии. После этого триумфа Шевченко вновь укрепила свои позиции как доминирующая сила в дивизионе и теперь готова к первой защите своего восстановленного титула.

Манон Фиоро – новая претендентка на трон

Манон Фиоро занимает вторую строчку рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC и идет без поражений в рамках организации. Французская спортсменка одержала семь побед подряд, включая впечатляющий триумф над Эрин Блэнчфилд в своем последнем поединке. Ее стиль, сочетающий мощный ударный арсенал и высокий темп боя, делает этот поединок с Шевченко крайне интригующим.

Главное событие вечера

Помимо титульного боя в женском наилегчайшем весе, зрителей ждет еще один громкий поединок. Главным событием UFC 315 станет бой за пояс чемпиона в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и претендентом Джеком Деллой Маддаленой.

Возвращение UFC в Монреаль

Турнир UFC 315 станет восьмым ивентом промоушена в Монреале и первым с апреля 2015 года. Канадские фанаты MMA с нетерпением ждут возвращения крупнейшей бойцовской организации в свою страну, и этот вечер обещает стать незабываемым.

Билеты на UFC 315 поступят в продажу в ближайшее время. Следите за официальными источниками UFC и билетными операторами, чтобы не упустить шанс стать частью этого исторического события.