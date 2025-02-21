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МВД: 18-летний кыргызстанец выдавал себя за чиновников в соцсетях

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- Назгуль Абдыразакова
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12 февраля сотрудники МВД выявили мошенническую схему, в которой 18-летний гражданин Э.Э. выдавал себя за высокопоставленных лиц, отправляя сообщения через мессенджер WhatsApp с целью завладения денежными средствами граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий милиция установила абонентские номера и мобильные устройства.

В результате обыска по месту жительства Э.Э. были обнаружены и изъяты: 8 банковских карт, 176 новых SIM-карт, 33 рубашки SIM-карт различных операторов, 6 иностранных SIM-карт, 12 микро-SIM-карт, USB-накопитель, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны.

Гражданин Э.Э. задержан и доставлен в Следственную службу МВД, где продолжается расследование по уголовному делу.


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URL: https://www.vb.kg/443184
Теги:
задержание, мошенничество, Кыргызстан, чиновник, соцсети, МВД
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