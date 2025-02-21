Новый стиль как символ возрождения: Минприроды КР поменяло свой логотип

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, как ведущий государственный орган в сфере охраны окружающей среды, экологии, климата, геологии и недропользования, обновляет свой фирменный стиль и логотип.

Совместно с международным партнером ЮНЕП проведена работа по брендированию министерства. Разработан новый логотип, определены фирменные цвета, а также создана визуальная концепция для промо-продукции и социальных сетей.

Символика логотипа

Обновленный логотип отражает основные направления деятельности министерства и включает ключевые элементы:

• Горы – символ величия и силы природы Кыргызстана, олицетворяющий национальную идентичность и богатство природных ресурсов.

• Солнце – знак развития, устойчивости и экологического баланса.

• Лист – подчеркивает экологическую направленность, заботу о природе и сохранение ресурсов.

• Кирка – элемент, связанный с геологией, символизирует технический надзор, контроль и ответственность.

• Щит – знак надежности, защиты, стойкости и благородства.

• Круг – символ единства, гармонии и цикличности природы, объединяющий все элементы в единую композицию.

Новый логотип отражает не только визуальную идентичность министерства, но и его миссию – сохранение природных богатств, устойчивое развитие и контроль за соблюдением экологических стандартов.