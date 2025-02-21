Плюсы и минусы нового законопроекта о выборах. Мнения экспертов

В Кыргызстане началось общественное обсуждение нового законопроекта, направленного на внесение изменений в конституционный Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". Документ был вынесен на общественное обсуждение 17 февраля 2025 года.

Инициаторы хотят, чтобы все депутаты избирались по мажоритарной системе. Для проведения выборов предлагается поделить республику на 30 многомандатных округов, в каждом из которых изберут по 3 депутата (двое мужчин и одна женщина). При этом политические партии могут выдвигать только по одному кандидату в депутаты по каждому многомандатному округу путем тайного голосования на съезде. Также граждане могут самовыдвигаться.

Стоит отметить, что мнения парламентариев и экспертов на этот счет разделились: одни считают, что переход к мажоритарной системе усилит роль представителей регионов, и обеспечит более прозрачный избирательный процесс, полагая, что это улучшит явку избирателей и повысит эффективность деятельности депутатов. Другие выражают опасения, что это может снизить количество независимых кандидатов в парламенте, отмечая, что смешанная система, которая была применена в 2021 году была самой подходящей, а данный законопроект приведет в парламент больше толстосумов, и все будут решать деньги.

В беседе с корреспондентом vb.kg лидер политической партии "Ынтымак" и один из инициаторов данного законопроекта Марлен Маматалиев перечислил плюсы данных изменений.

По его словам, если посмотреть предысторию, то выборы в Жогорку Кенеш проводились различными избирательными системами. Нынешняя система является смешанной, то есть партийная и одномандатная. В партийной системе законотворец видит ряд минусов. Начиная с того, как продавались места, вплоть до 1 миллиона долларов. Даже при мягком рейтинге внутри партии, были случаи судебных разбирательств, скандалов, клятв своими детьми и родителями во время присяги, гонками за первыми номерами и так далее. В конечном счете это нанесло партиям существенный урон. Маматалиев исключил опасение о том, что теперь партии будут в чем-то ограничены. По новой системе партии могут выдвигать своих кандидатов и проводить съезды. Не будет борьбы за передние места. Новая система предусматривает закрепление трех депутатов за одним округом. То есть, если до этого не было понятия, как закрепление за определенным участком и могли с одного региона прийти 2,3 депутата, а на другом участке депутата и вовсе могло не быть. По словам депутата, это несправедливо. Теперь партия будет выдвигать своих кандидатов по всем 30 округам и будет знать, за что депутат в этом округе будет отвечать. Что же касается одномандатной системы, то и там были минусы. Если депутат сдавал свой мандат, то на местах были перевыборы. Это происходило настолько часто, что многие люди стали путать, эти выборы проходят в городской Кенеш, айыльный, или в Жогорку Кенеш. Из-за этих путаниц, явка падала, потому что у людей пропадало желание голосовать. Из-за того, что регионы большие, депутат мог работать только в одной его части и не вести деятельности в другой. Сейчас будет 30 округов и в каждом будут избраны 3 депутата. Две мужские квоты и 1 женская.

Такая система повышает ответственность и дает возможность напрямую работать с людьми в округе. Кроме того, теперь перевыборов не будет, так как место выбывшего депутата автоматически займет тот, кто набрал немного меньше голосов. Нужно отметить, что до этого женская квота особо не соблюдалась. Теперь 30 процентов квоты будет гарантированно соблюдаться и 30 женщин займут свои места. В целом мажоритарная, многомандатная система будет применена впервые. В 90-х годах она использовалась, но только в городских кенешах. Депутат убежден, что эта система приведет к качественному составу в парламенте и кто попало туда больше не сможет пройти. Резюмируя, Маматалиев заявил, что борьба будет жесткая, что в конечном счете приведет в парламент лучших из лучших.

Противоположной точки зрения придерживается отечественный политолог Игорь Шестаков, который подверг это "ноу хау" критике. Как отметил эксперт, данный законопроект он назвал "сообразить на троих, но не изменить законодательную деятельность".

На его взгляд есть большая разница между формой и содержанием. На протяжении 20 лет в Кыргызстане постоянно меняли форму выборов, и мы проходили смешанную, парламентскую и частично вернулись к системе по одномандатным округам. Главная проблема находится в содержании. Шестаков подчеркнул, что в этом законопроекте он не видит механизмов и изменений и речь идет о персоналиях и возможном желании попасть в историю.

Эксперт привел в пример слова великого, русского баснописца Ивана Крылова, "а вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь!". В этой связи, парламентские выборы 2021 года продемонстрировали то, что кыргызстанцы проголосовали ногами из-за очень низкой явки и последние выборы, которые прошли 17 ноября в местные кенеши, только усилили эти процессы. Если анализировать явку, то кандидаты знают всех людей, кто за них голосовал. Преимущественно это их коллеги, друзья, родственники или однопартийцы. Поэтому электорат отвечает той фразой, которую произносил режиссер Константин Станиславский о плохих спектаклях, или актерах. "Не верю!". Самый важный показатель - это очень низкая явка.

Шестаков отметил, что рядовые кыргызстанцы не связывают свои чаяния, заботы и размышления о том, как улучшить свою жизнь и социально-экономическое положение именно с выборами. Таких наивных размышлений у наших граждан нет. По его мнению, стабильна только трудовая миграция и какую бы парламентскую форму мы не принимали, у нас эти показатели только растут. Из этого можно сделать вывод о том, что активное, трудоспособное население связывает свои надежды не с тем, по какой форме выберут в очередной раз законодателей. Поэтому, на сегодня это самая главная проблема. Политолог подчеркнул, что неоднократно заявлял о том, что мы идем к тому, что бы уже ЦИК доплачивал гражданам за то, что они приходят на избирательные участки и количество депутатов скоро будет превышать количество тех, кто за них проголосовал. Инициативная группа данной схемы планирует таким образом исключить коррупцию. Между тем при усиленном контроле Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева мы видим, что у нас уже нет, ни каруселей, ни подкупа голосов. Поэтому он не понимает, о какой коррупции на выборах говорят авторы данного законопроекта.

Шестаков еще раз подчеркнул, что надо гнаться не за формой, а за содержанием. Электорат должен поверить, в то, что депутат, за которого он голосует, реально сможет изменить жизнь голосующего за него, начиная с наполнения холодильника, к лучшему в социально-экономическом плане.

Кстати, слухи о досрочных выборах, которые якобы должны пройти этой осенью, Марлен Маматалиев развеял, сообщив со стопроцентной уверенностью, что выборы состоятся в 2026 году.

Автор: Софья Березовская