Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 91.17 - 92.17

В Узбекистане водителей лишат прав при наборе 12 штрафных баллов

335  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля подписал закон, согласно которому водителям, нарушившим правила дорожного движения, будут начислять штрафные баллы. При наборе 12 баллов в течение года гражданина лишат права управлять автомобилем, сообщает Министерство юстиции республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что баллы являются дополнительным наказанием, применяемым с основными санкциями, прописанными в Административном или Уголовном кодексах. То есть, если водителю за нарушение определенного ПДД полагается денежное взыскание, то он и выплатит штраф, и получит на свой "счет" энное количество баллов.

Согласно закону, за одно нарушение будет начисляться максимум 2 балла.

Получается, что за год нужно совершить шесть серьезных проступков, чтобы лишиться права управлять транспортным средством и то не навсегда, а на шесть месяцев.

При этом отсчет времени ведется, начиная с первого начисления штрафных баллов. Спустя год с этого момента все собранные за данный период баллы автоматически сгорают.

Новая система распространится на множество статей Кодекса об административной ответственности, связанных с ПДД. В частности, управление неисправным транспортом и машинами с тонированными стеклами, бесцельная подача звукового сигнала, превышение скорости, нарушение правил стоянки, обгона, перевозки людей и прочее.

Размер и порядок начисления баллов будет определен позднее отдельным постановлением правительства Узбекистана.

Известно, что в ноябре 2023 года, когда документ принимали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента), планировалось, например, назначать 2 балла за проезд на красный свет светофора, или 1,5 - за игнорирование правил дорожного движения при обгоне. Тогда же говорилось о введении нормы, согласно которой тем, кто собрал 12 баллов в год и лишился прав, придется повторно сдавать экзамен для получения водительского удостоверения. Включит ли Кабмин данное требование в постановление, неизвестно.

Добавим, что законом также вводится уголовная ответственность за ряд нарушений:

- незаконное изготовление и использование автомобильных номерных знаков;

- нарушение порядка подготовки и переподготовки водителей, включая проведение экзамена и выдачу прав;

- управление транспортным средством в состоянии опьянения или уклонение от прохождения освидетельствования;

- управление автомобилем лицом, лишенным такого права;

- нарушение правил безопасности при эксплуатации транспорта, работающего на сжатом природном газе, сжиженном нефтяном газе или смеси дизельного и газообразного топлива.

- Идея введения штрафных баллов для водителей-нарушителей обсуждается на протяжении нескольких лет. Так, планировалось внедрить ее еще в конце 2022 года. Но несколько раз чиновники откладывали применение инициативы на практике.

Источник: Фергана


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443195
Теги:
Узбекистан, штраф, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  