Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.17 - 92.07

Кыргызстан и Таджикистан окончательно решили вопрос согласования границ

115  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и Таджикистан подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы. Документ о делимитации кыргызско-таджикской границы в Бишкеке подписали главы ГКНБ двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

По словам главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, сегодня две страны окончательно решили вопрос согласования границ.

"Сегодня для граждан двух стран особенный и исторический день. Мы подписали окончательный протокол о делимитации границы, и нами подготовлены несколько документов для дальнейшего подписания президентами стран: это договор о границе, соглашение о водно-энергетических объектах и соглашение об использовании перекрестных и строительстве новых дорог", - сказал Ташиев.

Его коллега из Таджикистана Саймумин Ятимов также согласился, что договор о делимитации и демаркации госграниц между республиками является важнейшим историческим документом.

"Очень сложная работа доведена до логического завершения. В случае реализации соглашения будет поставлена точка в столетнем споре между двумя братскими республиками, касающемся проблемы границ. Эти исторические документы будут служить интересам наших народов", - отметил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443198
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  