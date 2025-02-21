Кыргызстан и Таджикистан окончательно решили вопрос согласования границ

Кыргызстан и Таджикистан подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы. Документ о делимитации кыргызско-таджикской границы в Бишкеке подписали главы ГКНБ двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

По словам главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, сегодня две страны окончательно решили вопрос согласования границ.

"Сегодня для граждан двух стран особенный и исторический день. Мы подписали окончательный протокол о делимитации границы, и нами подготовлены несколько документов для дальнейшего подписания президентами стран: это договор о границе, соглашение о водно-энергетических объектах и соглашение об использовании перекрестных и строительстве новых дорог", - сказал Ташиев.

Его коллега из Таджикистана Саймумин Ятимов также согласился, что договор о делимитации и демаркации госграниц между республиками является важнейшим историческим документом.

"Очень сложная работа доведена до логического завершения. В случае реализации соглашения будет поставлена точка в столетнем споре между двумя братскими республиками, касающемся проблемы границ. Эти исторические документы будут служить интересам наших народов", - отметил он.