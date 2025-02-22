Пучков отправлен в отставку с поста тренера молодежной сборной Кыргызстана

Исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза принял решение об отставке Сергея Пучкова с должности главного тренера молодежной сборной Кыргызстана. Это произошло после неудачного выступления команды на Кубке Азии U-20, где кыргызстанцы потерпели три поражения, пропустив 14 голов и забив лишь три. Вместе с Пучковым был отправлен в отставку и весь тренерский штаб.

Сергей Пучков возглавил молодежную сборную Кыргызстана в декабре 2024 года, сменив Мирлана Эшенова, который ранее вывел команду на Кубок Азии. До этого украинский специалист работал в кыргызском клубе "Мурас Юнайтед", с которым завоевал бронзовые медали чемпионата и выиграл Кубок страны.

Имя нового главного тренера молодежной сборной Кыргызстана пока не объявлено.