Илия Топурия отказался от титула чемпиона UFC и переходит в лёгкий вес

Испанский боец смешанного стиля Илия Топурия официально отказался от титула чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) и объявил о переходе в лёгкую весовую категорию (до 70 кг).

Президент UFC Дана Уайт подтвердил это решение, отметив, что Топурия достиг всех возможных высот в полулёгком дивизионе и испытывал трудности с весогонкой.

Вакантный титул в полулёгком весе будет разыгран на турнире UFC 314 между Александром Волкановски и Диего Лопесом. Бой состоится 12 апреля 2025 года в Майами, США.

Переход Топурии связан с новой политикой UFC, запрещающей бойцам одновременно владеть чемпионскими поясами в двух весовых категориях. Теперь, чтобы сменить дивизион, бойцы должны освободить текущий титул.

В новом весе Топурию может ожидать потенциальный поединок с действующим чемпионом Исламом Махачевым, что делает его переход ещё более интригующим.