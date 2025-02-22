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Президент прокомментировал публикацию "Клоопа" по поводу ФК "Барселона"

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В последнее время государство уделяет особое внимание развитию футбола в Кыргызстане. По всей стране строятся спортивные площадки, создаются условия для любителей футбола. Среди прочего, в Бишкеке, вокруг строящегося футбольного клуба "Барселона", озвучиваются различные мнения. В связи с этим агентство "Кабар" обратилось к главе государства за комментариями по отдельным случаям.

-Здравствуйте! Деятельность сайта "Клооп" была ликвидирована судом в Кыргызстане. Однако они продолжают публиковать свои материалы в социальных сетях, и некоторые граждане им верят. Они утверждают, что дети из малообеспеченных семей не могут тренироваться в футбольном клубе "Барселона" в Бишкеке. Это действительно социальный проект?

- В спорте сила не знает родства. Особенно в футболе: если у тебя нет таланта, тебя не возьмут в команду, даже если ты сын короля. А если ты силён, то, даже если ты сын дехканина из глубинки, тебя с удовольствием примут. Посмотрите на нынешний состав сборной Кыргызстана. Там нет ни одного сына богатого человека или чиновника. Напротив, играют ребята из простого народа. Например, покойный Жаныбек Алыкулов - его сын играет в нашей сборной в нападении. Он не был чиновником, а был обычным артистом, юмористом.

Поэтому, обращаюсь ко всей молодёжи нашей страны: занимайтесь футболом! Для этого создаются все условия. Мы строим мини-футбольные поля в каждом селе. Через 4–5 лет в каждом селе будет футбольная площадка. Кроме того, в областных и районных центрах строятся стадионы. Сейчас мы создаём равные условия для всех, а через 10 лет будем спрашивать с молодёжи результат.

Поэтому не верьте разрушительной политике "Клоопа", а тренируйтесь. Для талантливых детей, независимо от их происхождения, будут созданы условия для бесплатного обучения в академии.

- В материале также говорится, что к строительным работам имеют отношение Ваши близкие и близкие председателя ГКНБ, якобы они участвуют в строительстве 1600 квартир. Как Вы это прокомментируете?

-Кто бы ни участвовал в строительстве - это хорошо. Этот проект комплексный: вместе со строительством жилья возводятся футбольная академия, детские сады, учебные заведения, два стадиона и другая инфраструктура. В том числе и жилые дома. Прибыль от продажи жилья идёт на строительство социальных объектов, которые я перечислил, а также на оплату франшизы.

Здесь никто не получит сверхприбыли. Этот проект окупится только через 20–30 лет.

Если "Клооп" хочет участвовать в строительстве, пусть приходит. Дадим им 3–4 блока, пусть строят. Обещаю. Но я не уверен, что они смогут выложить хотя бы один кирпич. На словах они готовы построить коммунизм, но на деле вряд ли смогут что-то сделать. Люди за последние 30 лет уже всё про таких критиков поняли.

"Собака лает - караван идёт". Давайте двигаться дальше!


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URL: https://www.vb.kg/443207
Теги:
Садыр Жапаров, футбол, Кыргызстан
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