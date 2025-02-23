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Мирзиёев распорядился выплатить ветеранам Второй мировой войны по $10 тысяч

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В Узбекистане к 9 Мая, который отмечается здесь как День памяти и почестей, каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны выплатят по $10 тысяч. Соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева опубликован на сайте главы государства.

Ответственным министерствам и ведомствам также поручено выдать по 25 млн сумов ($1930) гражданам, приравненным к участникам Второй мировой.

Кроме того, труженики тыла в период войны 1941-1945 годов получат к 9 Мая по 3 млн сумов ($230).

Все расходы, связанные с поощрением ветеранов, производятся за счет средств республиканского бюджета, уточняется в указе.

Также Мирзиёев подписал постановление "О подготовке и достойном праздновании 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Дня памяти и почестей". Как говорится в документе, в Узбекистане стало доброй традицией широко отмечать День памяти и почестей, проявлять особое внимание и глубокое уважение к ветеранам войны и труда, внесшим вклад в Победу во Второй мировой, а также чтить память военнослужащих и правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости.

Подчеркивается, что на поля сражений Второй мировой войны отправились около 2 миллионов узбекистанцев, из них свыше 538 тысяч погибли, еще более 158 тысяч пропали без вести. В современной истории республики около 200 представителей Вооруженных сил и органов правопорядка отдали свои жизни во имя защиты Родины.

"Мы всегда будем хранить в наших сердцах безграничную отвагу, стойкость и самоотверженность наших отцов и дедов, а также храбрых сыновей, отдавших свои жизни за мир и независимость", - написано в постановлении.

В честь дня 9 Мая по всей стране будут организованы праздничные мероприятия и чествования ветеранов.

Правительству поручено оказать другие меры поддержки участникам войны 1941-1945 годов. В частности, провести ремонт и работы по благоустройству мест проживания одиноких и малообеспеченных ветеранов, организовать патронажную службу по уходу и оказанию медицинской помощи на постоянной основе, выдать бесплатные путевки в санатории с одним сопровождающим.

Согласно документу, участникам Второй мировой войны и ветернаам трудового фронта вручат юбилейные медали 80-й годовщины Победы во Второй мировой.

Министерству обороны президент поручил совместно с хокимиятом (мэрией) Ташкента 9 мая организовать праздничный салют и фейерверк.

В прошлом году в честь Дня памяти и почестей в Узбекистане каждому участнику Второй мировой войны выплатили 18 млн сумов ($1,6 тысячи). По данным на 2023 год, в республике проживали 174 ветерана, к маю 2024-го их число сократилось до 112 человек.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/443208
Теги:
Узбекистан, День Победы
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