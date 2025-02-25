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Ысык-Атинский айыл окмоту провел эстафету "В моем сердце - Родина"

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- Светлана Лаптева
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Ысык-Атинский айыл окмоту, Министерство обороны и Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" на базе общеобразовательной школы имени академика Арстанбека Мурзалиева провели для детей военизированную эстафету и марш-бросок на 3 километра под названием "В моем сердце-Родина".

Соревнования объединили не только школы, но и жителей всех близлежащих сел. Также на мероприятие прибыли старейшины и известные люди Ысык-Атинского района, которые в своих выступлениях отметили, что такое событие для молодежи никогда раньше у них не проводилось. В своих напутствиях молодежи они говорили, что подготовка к армии - это право и обязанность всех молодых людей, когда надо думать о своем здоровье, заниматься спортом, изучать историю, а самое главное, помнить и чтить предков, которые защищали родину.

Спецназовцы воинской части 73809 Министерства обороны продемонстрировали приемы работы с оружием и элементы уличного боя. Также они следили, как проходят соревнования, подбадривали ребят на всех этапах, и даже вместе с школьниками пробежали 3-х километровый марш-бросок.

"В нашем айыл окмоту 9 сел м 5 школ, и при этом нет ни одного кабинета допризывной подготовки. В школе всего 2 часа уделено истории Великой отечественной войны и армии Кыргызстана. Как же школьники могут с уважением относится к армии? Вот мы и решили с депутатами айыл окмоту, что надо усиливать это направление работы. Открыли поисковую группу, провели массовый марш бросок "Битва за Москву" в конце 2024 года. И ко дню защитника отечества было решено провести военизированную эстафету "В моем сердце - Родина", в которой приняли участие команды наших школ и партнер по проекту "Побратимство Памяти - Побратимство школ" - школа № 24 в Бишкеке.

Важно отметить, что эти соревнования по сути и есть занятия по допризывной подготовке. Важно, что прежде чем какие-то этапы для соревнований предложить детям, мы советовались с военнослужащими воинской части 73809 Министерства обороны, которые и привезли оборудование для армреслинга и канат. Также мы включили отжимание, марш-бросок или бег на 3 километра - раньше эти нормативы должны были сдавать как нормы ГТО.

Помимо этого, в преддверии 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Джалал-Абадская организация "Славянская диаспора" и поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" передали для вручения медали "Дети войны", которые мы вручили двум нашим жителям айыл окмоту. Они родились до войны и пережили все тяготы тыла, и до сих пор активно участвуют в жизни сельчан", - сказал глава айыл окмоту, экс-представитель Кыргызстана в ОДКБ Акылбек Дононбаев.

Надо отметить, что марш бросок проводился в горных условиях, что усложняло поставленную задачу, но, по отзывам школьников, им понравилось, что они бежали плечом к плечу с военными, и что они, возможно, впервые задумались, насколько важно готовить себя к к службе в армии, поскольку это серьезная работа.

В свою очередь дети подготовили для гостей концертные выступления и инсценированный спектакль об афганской войне, который тронул всех участников мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/443214
Теги:
дети, Чуйская область, школа, армия, Кыргызстан
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