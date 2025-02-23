В Бишкеке торжественно отметили День защитника отечества

В клубе Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза Дайыра Асанова состоялось торжественное собрание, посвященное 23 февраля – Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики, военнослужащие центральных органов управления, ветераны, члены их семей, а также будущие защитники Отечества - воспитанники Кыргызского национального военного лицея имени героя Советского Союза генерал-майора Д. Асанова.

Перед участниками торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества, выступил министр обороны КР, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.

Глава ведомства отметил, что День защитника Отечества отмечают не только в Кыргызстане, но и во многих странах бывшего СССР.

"Обращаясь к истории, необходимо отметить, что благодаря победам Красной Армии на полях гражданской войны был образован Союз Советских Социалистических Республик, а в его составе была образована Кара-Киргизская автономная область, столетний юбилей которой кыргызский народ отметил в прошлом году. Это великое достижение наших первых основателей кыргызской государственности и защитников Отечества", - сказал он.

Отдавая дань уважения ветеранам Великой Отечественной и Вооруженных Сил министр обороны продолжил, что особое внимание и значение День защитника Отечества приобретает в год 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне Советского народа в борьбе с немецко-фашистскими полчищами.

"Великая Отечественная война коснулась практически каждую семью кыргызстанцев. Около 400 тысяч кыргызстанцев ушли на фронта Великой Отечественной, около 150 тысяч из них не вернулись домой.

Одной из наиболее знаменитых страниц в истории кыргызского героизма является участие в боях под Москвой, где прославилась 316-я стрелковая дивизия, впоследствии переименованная в 8-ю гвардейскую.

Имена панфиловцев стали символом героизма, самоотверженности и любви к своей Родине. В целом в годы войны 74 кыргызстанца удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, 34 стали полными кавалерами ордена Славы, более 15 500 солдат и офицеров были награждены орденами и медалями", - добавил он.

В заключение своего выступления министр обороны еще раз поздравил всех присутствующих с праздником, пожелав ветеранам Вооруженных Сил крепкого здоровья, долгих лет и мирного неба над головой, а нынешнему поколению защитников отечества - дальнейшего совершенствования своего воинского мастерства и добросовестного исполнения своего ратного долга.

В знак признания заслуг отличившимся военнослужащим были вручены медали и почетные грамоты.

Завершилось торжественное собрание, посвященное 23 февраля – Дню защитника Отечества, большим праздничным концертом артистов Центрального дома Армии Министерства обороны.