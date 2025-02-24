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Минсельхоз: В этом году в Кыргызстане накоплено больше поливной воды

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- Светлана Лаптева
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Проектный объем всех 498 водохранилищ ирригационного назначения – 1,8 млрд м3, в настоящее время объем накопленной воды составляет -1,5 млрд м3, что на 41 млн м3 выше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

К 2025 году планируется обеспечить 1 млн. 22 тыс. га орошаемых земель 7,4 млрд. м3 воды для орошения в среднем 4-5 раз.

В целях урегулирования дефицита воды в поливном периоде 2025 года в 2024 году Министерством проведены восстановительные работы на 626,0 км межхозяйственных каналов. Из них 93,3 км – ремонт, 32,7 км – бетонирование, 500,0 км-механическая очистка, 596 гидротехнических сооружений, 250 водомерных постов, 115 насосных станций, 221 ремонт на насосных агрегатах, 30 насосных агрегатов модернизированы, 11 на водозаборных сооружениях и 150,0 км коллекторно-дренажной сети, проводятся работы по очистке, в целях перехода на капельное и дождевое орошение организованы работы на 1484 га орошаемых площадей.

Для подготовки к поливному сезону 2025 года в эксплуатации находится 51 единица различных экскаваторов, 11 единиц бульдозеров, 8 единиц автокранов, 42 единицы большегрузных автомобилей, 40 единиц легковых автомобилей и 51 единица фронтальных погрузчиков.


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URL: https://www.vb.kg/443217
Теги:
вода, Кыргызстан
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