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В Бишкеке пройдет тренинг инструкторов по органическому сельскому хозяйству

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- Светлана Лаптева
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В рамках проекта JICA "Распространение органического земледелия и развитие человеческих ресурсов" совместно с Департаментом перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства МВРСХПП КР с 24 по 28 февраля 2025 года пройдет тренинг инструкторов по органическому сельскому хозяйству.

Тренинг направлен на повышение квалификации специалистов в области органического земледелия, изучение технологий анализа почв и сельскохозяйственных культур.

Данный тренинг станет важным шагом в развитии органического сельского хозяйства в Кыргызстане и предоставит участникам необходимые знания и навыки для внедрения передовых технологий в данной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/443218
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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