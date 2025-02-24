В Бишкеке пройдет тренинг инструкторов по органическому сельскому хозяйству

В рамках проекта JICA "Распространение органического земледелия и развитие человеческих ресурсов" совместно с Департаментом перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства МВРСХПП КР с 24 по 28 февраля 2025 года пройдет тренинг инструкторов по органическому сельскому хозяйству.

Тренинг направлен на повышение квалификации специалистов в области органического земледелия, изучение технологий анализа почв и сельскохозяйственных культур.

Данный тренинг станет важным шагом в развитии органического сельского хозяйства в Кыргызстане и предоставит участникам необходимые знания и навыки для внедрения передовых технологий в данной сфере.