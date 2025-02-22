Сергей Пучков представил отчет о причинах неудачи на Кубке Азии

Бывший главный тренер молодежной сборной Кыргызстана по футболу Сергей Пучков опубликовал отчет о выступлении команды на Кубке Азии, где сборная проиграла все три матча с общим счетом 3:14. В документе он объяснил причины неудачи и взял на себя ответственность за результаты.

Пучков отметил, что организационных проблем в команде не было, однако адаптация футболистов к его требованиям оказалась сложной. По его словам, игроки привыкли работать с предыдущим тренером, и за короткий срок перестроить их игровую модель не удалось.

"Я пытался донести до ребят новые тактические идеи, но времени было слишком мало. В таких условиях сложно добиться прогресса", - заявил специалист.

Несмотря на неудачные результаты, Пучков подчеркнул, что в составе молодежной сборной есть талантливые игроки, которым необходимо больше времени для адаптации и развития.

После завершения турнира Кыргызский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с тренерским штабом, чтобы дать команде новый вектор развития. Руководство федерации уже ведет переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера молодежной сборной.

Таким образом, завершился краткий, но насыщенный этап работы Пучкова в молодежной сборной Кыргызстана. Останется ли он в кыргызском футболе в иной роли - пока неизвестно.