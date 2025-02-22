ГКНБ задержаны замдиректора и лаборант Баткенской областной больницы

ГКНБ КР установлено, что заместитель директора Баткенской областной больницы К.К.К. и лаборант К.у.А. в течение длительного времени взимали деньги от граждан за услуги рентгеновского аппарата, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, подозреваемые взимали деньги от граждан за услуги рентгеновского аппарата в целях личного обогащения в нарушении приказа Министра Здравоохранения КР № 493 от 21.09.2023 г. "Об утверждении Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью". При этом, стоимость услуг рентгеновского аппарата составляло от 291 до 496 сомов в зависимости от вида снимка.

В рамках возбужденного уголовного дело и проведенного специальных следственных действий, санкционированного следственным судьей Баткенского района, получены подтверждающие сведения о систематическом получении денежных средств от граждан со стороны указанных работников больницы, минуя кассы учреждения.

В целях пресечения дальнейших противоправных действий со стороны указанных лиц, 15 февраля с.г. заместитель директора Баткенской областной больницы К.К.К. и лаборант К.У.А. задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, задержанные подозреваются в совершении преступлении предусмотренное в п.2 ч.4 ст. 210 УК КР "Присвоение или растрата вверенного имущества, лицом, которому было вверено имущество и (или) денежные средства в связи с исполнением им служебных обязанностей".