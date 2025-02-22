При получении взятки задержан главный специалист Департамента транспорта

ГКНБ КР при получении взятки был задержан главный специалист Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека А.Т.Т., сообщает пресс-служба ведомства.

"18 февраля 2025 года данный сотрудник А.Т.Т. задержан при получении 60 000 сомов. По данным следствия, он вымогал деньги под угрозой проведения проверок со стороны контролирующих органов.

Установлено, что этот муниципальный работник неоднократно получал взятки от гражданина в обмен на содействие в решении различных вопросов, выходящих за рамки его должностных полномочий.

В отношении задержанного А.Т.Т. возбуждено уголовное дело, 19 февраля 2025 года судом избрана мера пресечения до 19 апреля 2025 года в СИЗО-1.

ГКНБ продолжает активную работу по выявлению и пресечению коррупционных преступлений среди должностных лиц".