Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 91.17 - 92.17

При получении взятки задержан главный специалист Департамента транспорта

163  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР при получении взятки был задержан главный специалист Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека А.Т.Т., сообщает пресс-служба ведомства.

"18 февраля 2025 года данный сотрудник А.Т.Т. задержан при получении 60 000 сомов. По данным следствия, он вымогал деньги под угрозой проведения проверок со стороны контролирующих органов.

Установлено, что этот муниципальный работник неоднократно получал взятки от гражданина в обмен на содействие в решении различных вопросов, выходящих за рамки его должностных полномочий.

В отношении задержанного А.Т.Т. возбуждено уголовное дело, 19 февраля 2025 года судом избрана мера пресечения до 19 апреля 2025 года в СИЗО-1.

ГКНБ продолжает активную работу по выявлению и пресечению коррупционных преступлений среди должностных лиц".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443222
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  