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Денис Петрашов установил три рекорда в США

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский пловец Денис Петрашов, представляющий университет Луисвилля, завоевал золотую медаль на престижном студенческом первенстве США - Atlantic Coast Conference (ACC) Championship. Соревнования проходили с 18 по 22 февраля 2025 года в Гринсборо, штат Северная Каролина.

В финальном заплыве на дистанции 100 ярдов брассом Петрашов показал выдающийся результат - 50,62 секунды. Этот рекордный заплыв принес ему сразу три новых достижения: рекорд Конференции Атлантического побережья (ACC), рекорд чемпионата ACC и рекорд среди студентов.

Конференция ACC входит в первый дивизион NCAA и объединяет 15 университетских команд, соревнующихся в 25 видах спорта. Петрашов уже демонстрировал свою высокую форму ранее, устанавливая рекорд этой конференции в марте 2023 года.

Выдающееся выступление Дениса Петрашова укрепляет позиции кыргызстанских спортсменов на международной арене. Его успех подтверждает высокий уровень подготовки пловца и становится значимым достижением для кыргызского спорта, вдохновляя новое поколение атлетов.


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URL: https://www.vb.kg/443224
Теги:
плавание
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