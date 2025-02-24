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"Кайрат" трижды выигрывал Суперкубок Казахстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Алматинский футбольный клуб "Кайрат" трижды становился победителем Суперкубка Казахстана, закрепляя свой статус одного из ведущих клубов страны.

Первый трофей команда завоевала в 2008 году, обыграв "Тобол" со счетом 3:1. Спустя восемь лет, в 2016-м, "Кайрат" вновь поднял Суперкубок, уверенно победив "Астану" 2:0. Год спустя, в 2017 году, алматинцы повторили успех, снова одолев "Астану" с тем же счетом 2:0.

Благодаря этим достижениям "Кайрат" остается одним из самых титулованных клубов Казахстана, стабильно претендуя на новые победы в национальных турнирах.


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URL: https://www.vb.kg/443227
Теги:
Казахстан, футбол
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