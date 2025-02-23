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Посол Омар Султанов посетил железнодорожные компании Швейцарии

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Посол Кыргызстана в Швейцарии Омар Султанов встретился с генеральным директором компании "Rhatische Bahn AG" Ренато Фасчиати.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы обмена опытом, а также визитов специалистов из Кыргызстана для изучения швейцарского опыта строительства железных дорог в горах.

Швейцарская компания на примере ветки "Кур-Ароса" продемонстрировала свой опыт и ноу-хау в строительстве и эксплуатации железных дорог в горных условиях, включая туннели и мосты.

"Rhatische Bahn AG" является крупнейшей из частных железных дорог в Швейцарии. В 2024 году количество ее пассажиров достигло 12 миллионов человек. Общая протяженность железных дорог данной компании составляет 385 км. Она управляет 9 ветками, охватывающими всю юго-восточную часть Швейцарии, включая такие всемирно известные курорты, как Давос и Санкт Морис.

Также посол Кыргызстана в Швейцарии Омар Султанов посетил компанию "Schwihag AG", специализирующуюся на производстве продукции для строительства железных дорог.

В ходе визита посла в штаб-квариру в городе Тегервилен швейцарская компания продемонстрировала свои новейшие технологии, как системы упругих рельсовых скреплений и инновационные системы для стрелочных переводов. Посол Омар Султанов получил подробную информацию о высоких стандартах качества и слаженной работе швейцарской компании.

В ходе переговоров стороны обсудили конкретные перспективы привлечения технологий компании "Schwihag AG" для строительства и ремонта железных дорог в Кыргызстане. Стороны также обсудили перспективу вовлечения "Schwihag AG" в проект по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Швейцарская компания "Schwihag AG" уже более 50 лет является надежным партнером в области разработки, производства и поставки компонентов для мировой железнодорожной отрасли.

Компоненты стрелочных переводов и системы скрепления рельсов компании "Schwihag AG" пользуются высоким спросом и покрывают большую часть общей потребности в т.ч. таких железных дорог, как стран Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии.


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URL: https://www.vb.kg/443228
Теги:
железная дорога, Швейцария, Кыргызстан, посол
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